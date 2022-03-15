جامعة حلوان تنظم حفلًا غنائيًا للترفيه عن الطلاب

نظمت أسرة ترحال بالتعاون مع أسرة وان تيم المركزية بجامعة حلوان حفلًا غنائيًا للمطرب يحيى علاء ومحمد رأفت والشاعر فارس قطريه وباند سبايس ميكس، والعديد من المواهب الطلابية في الغناء والشعر، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية، والدكتور حسن عبدالرحمن رائد أسرة وان تيم المركزية، كما قام بتنظيم الحفل عمرو غباشي مدير مكتب وكيل الدراسات العليا بكلية التجارة ومشرف أسرة ترحال، وإسلام حسام مشرف أسرة وان تيم.

أكد الدكتور ممدوح مهدى أن الأنشطة الطلابية هي إحدى أولويات جامعة حلوان لما لها من فوائد كبيرة على الطلاب في التعارف والتواصل والترويح عنهم. وأفاد الدكتور حسام رفاعي أن الجامعة تسعى لتحقيق التواصل بين الشباب وبعضهم، وتقديم كل ما يشغل اهتمامتهم، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في تنظيم مثل هذه الفعاليات من طلاب ومسئولين.

ولاقى الحفل إقبالًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الطلاب، وقد أشاد الطلاب باهتمام جامعتهم البالغ بالأنشطة الطلابية.

وتهتم جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تعد إحدى أولويات الجامعة لما لها من فوائد كبيرة على الطلاب في التعارف والتواصل بينهم واستغلال الطاقات الشبابية والترويح عنهم وتبادل الثقافات المختلفة والمشاركة الإيجابية الفعالة.