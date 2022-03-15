«التعليم» تعلن نتيجة مسابقة مصر للعلوم والهندسة «ISEK» اليوم

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة مسابقة مصر للعلوم والهندسة "ISEK"، صباح اليوم الثلاثاء، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن هذه المسابقة تعتمد على امتلاك مهارات البحث العلمي للوصول لمشروع جديد يساهم فى حل مشكلة في إحدى المجالات العلمية من خلال إتباع منهجية البحث العلمي الصحيحة.

وتعد من أقوى المسابقات الدولية فى مجال العلوم والهندسة للباحثين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، من سن 14 إلى 21 عامًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اختيار الطلاب للتمثيل الدولي من خلال العديد من المسابقات التمهيدية والمحلية التى تجرى فى جميع ربوع مصر، ويشارك فى تنظيمها مراكز التطوير التكنولوجي على مستوى المحافظات.

و تصعد أفضل المشروعات العلمية للتنافس مرة أخرى على مستوى الجمهورية من خلال ثلاث معارض كل معرض يضم عددًا من محافظات مصر، وهى معارض: القاهرة والصعيد وتنظمهما الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ومعرض الإسكندرية وتنظمه مكتبة الإسكندرية؛ ليتم اختيار أفضل 12 مشروع للإشتراك فى المسابقة الدولية، والتى تعقد فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو من كل عام، وقد شاركت مصر في هذه المسابقة مرات عديدة فى السنوات الماضية وحققت مراكز متقدمة.