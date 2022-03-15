الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«واشنطن بوست»: مصر لن تواجه أى مشكلة مع القمح

القمح
القمح

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن  قطاع الزراعة المصري نشط جدًا، والقمح المصري يتجاوز جودة القمح الأمريكي، والرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودًا لتحقيق المزيد من الإصلاحات لجعل الأسعار تتماشى مع تكاليف الإنتاج.

وأضافت الصحيفة: لن تواجه مصر أي مشكلة مع القمح، ولن تحتاج إلا 100 ألف طن إضافية، لاسيما وهي من كبار مستورديه من أوكرانيا وروسيا في حالة إذا خفضت الصادرات، وهو أمر وعدت به الحكومة.

كما أشادت الصحيفة الأمريكية بقوة العلاقات المصرية الصينية، حيث قالت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتمتع بعلاقات جيدة مع الصين، حتى أن الرئيس السيسي  حضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الشهر الماضي، على الرغم من عدم مشاركة مصر لأي رياضي في هذا الحدث.

ونوهت الصحيفة الأمريكية، أن الصين قد تكون بديلًا للقمح الروسي أو الأوكراني بالنسبة لمصر، لاسيما في ظل العلاقات الإيجابية التي تجمع بين البلدين.

ووفقًا للصحيفة، فقد تضاعف  مخزون القمح النهائي تقريبًا  في الصين بين عامي 2014 و 2019 من 76 مليون طن متري إلى 150 مليون طن، لدرجة أن الصين تمتلك الآن حوالي نصف الإجمالي العالمي، بينما  قال مسؤولون العام الماضي إن بكين لديها ما يكفي من القمح لتلبية الطلب لمدة 18 شهرًا.

وأِشارات الصحيفة، إلى أن أزمة القمح التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن  سيتم تعويض خسارة حوالي 4 ملايين طن من الصادرات من أوكرانيا هذا العام التسويقي الذي توقعته وزارة الزراعة الأمريكية إلى حد كبير بنفس الحجم من الصادرات الإضافية من الهند وأستراليا، حيث أنتجت الأمطار الغزيرة محاصيل وفيرة ولكن على عكس  واشنطن فإن مصر لن تحتاج  إلا إلى 100 ألف طن إضافية إذا خفضت الصادرات، كما وعدت الحكومة الأسبوع الماضي.

صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية صحيفة واشنطن بوست الأمريكية القمح مخزون القمح أزمة الغزو الروسي

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