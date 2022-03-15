منها افتتاح معرض "أرقد في سلام" ننشر خارطة المعارض التشكيلية لهذا اليوم

تحتضن قاعة بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح المعرض الفردي للفنان الكبير حلمي التوني، والذي يقام تحت عنوان "الشمعة والسمكة"، ويستمر حتي الخامس من شهر أبريل المقبل.

أقام الفنان حلمي التوني العديد من المعارض الفردية بمعظم الدول العربية، من بينها معرض للوحاته ببيروت 1985 معرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك. معرض بالمركز القومى للفنون التشكيلية. معرض بعنوان وجوة جميلة زمن جميل.معرض لعب البنات.. وآلهة الإصلاح. معرض على الشاطىء. معرض كان يا مكان. معرض نساء وخيول٬ معرض نساء من مصر، معرض المغنى حياة الروح، معرض شبابيك، معرض عندما يأتى المساء٬ معرض ليه يا بنفسج٬ معرض للنساء وجوه، معرض "مواويل".

ــ معرض "أرقد في سلام" للفنان عمرو عليّ الدين بجاليري ديمي

في سياق متصل، يفتتح في نفس التوقيت، بجاليري ديمي بالزمالك، معرض الفنان التشكيلي عمرو علي الدين تحت عنوان "أرقد في سلام"، ويستمر حتي ٣١ مارس الجاري.

ويضم معرض "أرقد بسلام"، للفنان عمرو عليّ الدين ١٦عملاً فنياً متنوع الخامات والتقنيات ( نحت - موزاييك - تجهيز في الفراغ) تكشف تأثر الفنان بالطبيعة والفن المصري القديم وتوظيف المخلفات البيئية في الأعمال الجدارية.

وعن المعرض يقول الفنان عمرو علي الدين: نحن جميعًا مصنوعون من نفس القالب، وهنا كأنماط مشتركة بيننا جميعًا، ومع ذلك، فإن معتقداتنا ومواقفنا وممارساتنا تشكل هذا القالب، فنسعى باستمرار إلى تحديد هويتنا، والوصول إلى الحرية والتفرد، ولكن نواجه تحديات بسبب تمسكنا بالمبادئ وشعورنا بالإنتماء، القالب ثابت ومتغير في نفس الوقت، فإن اختلافه مثل الطبيعة البشرية، يعكس الحالة الذهنية والروحانية لكل فرد، ففي النهاية يروي كل قالب قصته، ليرمز إلى الظروف المحيطة والأزمان المختلفة.

والفنان عمرو علي الدين، حصل على درجة البكالوريوس قسم التصوير الجداري، كلية الفنون الجميلة، جامعة حلوان عام٢٠٠٧، حصل على شهادة الماجستير في قسم التصوير الجداري عام٢٠١٣، ثم على درجة الدكتوراه في عام٢٠٢٠ رسالة بعنوان "المخلفات البيئية كمفردة تجريبية في الفن الجداري المعاصر"، يعمل بكلية الفنون الجميلة منذ عام ٢٠٠٨ حتى الآن.

شارك عمرو في العديد من المعارض مثل "معرض الكلية" في كلية الفنون الجميلة، "صالون الشباب"، كما أقام معرض "بلاطة١" في كلية الفنون الجميلة، معرض "بلاطة٢" في استوديو أكرم المجدوب، ومعرض "سلام واحد" في جاليري أركيد بالمعادي.

ــ افتتاح معرض "أنا؟ .. أنت!" للفنان وائل درويش

وتحت عنوان "أنا؟ .. أنت!"، يفتتح أيضا بجاليري ديمي بالزمالك، في السابعة مساء اليوم، المعرض الفردي الخاص للفنان دكتور وائل درويش، ويستمر حتي ٣١ مارس الجاري.

وفي تقديمه للمعرض يقول الفنان وائل درويش:"تعدد الشخصيات هي مجرد طريقة للمراوغة أو الهروب من الواقع، أو ربما الإجابة على سؤال من أنت؟، أو ربما إنعكاس صورة في مرآة صدئة شكلت السؤال والإجابة في نفس الوقت عندما كانت هذه الشخصيات حقيقية وليست وهم، ربما هذا هو السبب الأهم ولكن ليس هو الوحيد، عبر لمحات من الذاكرة المتراكمة عندما بدأ التاريخ منذ الطفولة كان غير معروف الهوية وداخله العديد من الشخصيات المشتتة لشخص واحد، ويفتقد مجرد الشعور بالهوية، يتحسس وجهه في المرآة في محاولة لفهم ما وراء الشيء، فصنع بداخله هويات متعددة تتعامل بطريقة طبيعية وتتبادل الأدوار حسب الحاجة والموقف، وهو يحاول تقديم دليل قاطع لطبيعة الهويات المختلفة، فكانت كل شخصية مستقلة بشكل تام، لها هويتها الخاصة وتتميز عن شخصيات أخرى من حيث لغة الحوار والتفكير والإتزان، وكل شئ."

تخرج وائل درويش من كلية التربية الفنية في 1998، أستاذ الرسم والتصوير بنفس الكلية منذ تخرجه وحتى الآن، أقام الفنان أحداً وعشرون معرضاً شخصياً، ولديه سجل حافل بالإنجازات على مستوى المعارض الدولية، فقد شارك في أكثر من مائة معرض دولي، كما حصل على العديد من الجوائز على المستوى المحلي والدولي، ويتنوع أسلوب الفنان بين العمل الفني التصويري والعمل الفني المجهز في الفراغ والفن الرقمي، وتشكل أعماله الفنية دراسة واقعية لرد فعل المجتمع المعاصر بكل إشكالياته وآثارها على الإنسان المعاصر، ويعتمد أسلوبه على اتجاهات من السريالية والرمزية والتعبيرية اللونية، ويشكل العنصر الإنساني محوراً لبناء العمل الفني على أساس أن الإنسان هو محور بناء الكون كله.

