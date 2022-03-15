الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يرغب فى إجراء اتصال جديد مع بوتين

ماكرون
ماكرون

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في إجراء اتصال هاتفي جديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت.

 

وقال ماكرون في حديث لقناة "تي إف 1"،  إن "أوروبا لا يمكن أن تكون بأمان إن لم تجر حوارا مع روسيا. وهذا تاريخنا وجغرافيتنا، ولذلك فإنني اعتزم أن أتحدث من جديد مع الرئيس بوتين في الساعات القادمة".

 

وأَضاف أن الأهم هو "تفادي الأسوأ" في ما يخص النزاع بأوكرانيا، مشيرا إلى ضرورة وقف إطلاق النار وإعلان هدنة بأسرع ما يمكن.

 

وأعرب الرئيس الفرنسي عن رضاه عن المحادثات مع نظيره الروسي، وخاصة الاتفاق على ضمان سلامة المحطات الكهرذرية على الأراضي الأوكرانية، ولكن من الضروري برأيه مواصلة المباحثات.

 

وأضاف أنه والزعماء الغربيون الآخرون "يحاولون وقف الحرب بدون استخدام الوسائل الحربية".

 

وشدد على ضرورة "تهيئة الظروف للسلام الآن، لأن إنهاء الحرب سيحدث عندما يجلس الجميع إلى طاولة واحدة ويحين الوقت للإعلان عن التعهدات".

 

يذكر أن الرئيس الفرنسي قد أجرى عدة اتصالات بنظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

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وائل لطفي

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