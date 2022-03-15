الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تاج الدين: لجنة أزمة كورونا تدرس الإجراءات المتبعة خلال شهر رمضان

محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن مصر تشهد انخفاضا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، معلنا أن الوضع مستقر من ناحية احتواء الحالات المرضية والأدوية والمستلزمات واللقاحات.

وقال ـ الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية لبرنامج "مصر الجديدة"، إن لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء تدرس الموقف لتحديد الإجراءات المتبعة خلال شهر رمضان المبارك، مضيفا أن قلة تداعيات وباء فيروس كورونا لا تعني انتهاءه عالميا، ولكن تتطلب استمرار الاحتراز والوقاية للحد من الانتشار الوبائي.

وشدد مستشار الرئيس لشئون الصحة الوقاية على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستمرارعلى هذا الوضع لوجود فيروس كورونا ومتغير أوميكرون وهناك حالات إصابة ووفيات.

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