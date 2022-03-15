الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسئول أمريكى: روسيا لم تحقق حتى الآن تفوقاً جوياً فى جميع أنحاء أوكرانيا

الطيران الروسي
الطيران الروسي

قال مسئول دفاعي أمريكي إن القوات الروسية لم تحقق حتى الآن تفوقاً جوياً في جميع أنحاء دولة أوكرانيا.


ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن المسئول الأمريكي، الذي لم تذكر اسمه، تصريحه بأن المجال الجوي فوق أوكرانيا "لا يزال محل نزاع" بين القوات، مضيفاً أنه " لأن المجال الجوي ديناميكي، هناك أوقات وأماكن تتمتع فيها روسيا أو أوكرانيا بهيمنة أكبر".


وأوضح المسئول الأمريكي في الوقت نفسه أن الروس لديهم قدرات جوية في أوكرانيا "على الرغم من أنهم لم يحققوا تفوقاً جوياً، ولديهم بالتأكيد المزيد من الأصول المتاحة لهم وهم يحلقون عدة مرات يومياً أكثر من الأوكرانيين".

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