الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة الغربية» فى زيارة مفاجئة لمستشفى حميات طنطا (صور)

صحة الغربية
صحة الغربية

أجرى الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، زيارة مفاجئة لمستشفى حميات طنطا، برفقة الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، والاطمئنان على جاهزية المستشفى والطاقم الطبي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمرور على المستشفيات.

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وخلال الزيارة، تفقد وكيل وزارة الصحة بالغربية، قسم الأمراض الباطنة والاستقبال والطوارئ، وقسم الكلي الصناعي، والأقسام الداخلية بالمستشفى، وذلك للاطمئنان على سير العمل والخدمات المقدمة للمرضى، ومدى التزام وتواجد الفرق الطبية، حيث قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، والتأكد من تدوين كافة البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات.

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وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والالتزام بتطبيق البرتوكولات العلاجية، وقواعد فرز حالات الاشتباه، وتطبيق الخطوات المتبعة بالنسبة للحالات التي تحتاج عزل أو متابعات مستمرة، مشيدًا بالجهد المبذول في تقديم الخدمة الجيدة، موجهًا بالالتزام بجميع القواعد المنظمة للعمل.

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وكيل صحة الغربية زيارة مفاجئة للمستشفى حميات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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وكيل «صحة الغربية» فى زيارة مفاجئة لمستشفى حميات طنطا (صور)

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