الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط منتجات منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمعلمين قبل بيعها بالأسواق فى أسيوط

ضبط مخزن يحتوي علي
ضبط مخزن يحتوي علي مواد غير صالحة

تمكنت لجان المتابعة والرصد بحي غرب مدينة أسيوط من رصد مخزن سلع غذائية بمدينة المعلمين بنطاق الحي يحتوي على كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنزلية غير صالحة للاستخدام الادمي ومنتهية الصلاحية.

FB_IMG_1647289552982


وقال محمد بشير رئيس حي غرب، إنه تم ضبط مخزن بمنطقه المعلمين يحتوي على كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق.

IMG-20220314-WA0072


وأوضح بشير أنه تم توجيه حملات مكبرة برئاسة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب لضبط الأسواق ومراجعة السلع المقدمه للجمهور قبل بيعها بالأسواق وتم ضبط ٤٤٤٠ زجاجه خل منتهية الصلاحية وكذلك ضبط ١٣٨٠ جركن منظفات و٤٨ كرتونة شاور جيل وأكثر من ٣٠ كرتونة سرنجات أنسولين وكمامات غير صالحه للاستخدام الأدمي.

IMG-20220314-WA0073


وأضاف بشير أنه تم حصر المضبوطات وتحرير محاضر بها وإخطار النيابة العامة بالواقعة للتحقيق في الواقعة وأودعت المضبوطات تحت تصرف النيابة.

IMG-20220314-WA0064

جاء ذلك خلال حملة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وتفتيش مديرية الصحة.
 

IMG-20220314-WA0068

وأشار رئيس حي غرب أسيوط إلى أنه تم توجيه حمله مكبرة استهدفت خلالها مخابز منطقة مصنع سيد للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات ومدى توافر الخبز للمواطنين وتحرير المحاضر للمخالف منهم.

IMG-20220314-WA0071

وكشف بشير ان الحملة قامت برفع جميع الإشغالات من منطقة مصنع سيد وتحرير ١٢ محضر تموين و٥ محاضر بيئه و٥ محاضر صحه و٩ محاضر أشغال.

IMG-20220314-WA0059

وأكد رئيس حي غرب أسيوط أنه لا تهاون مع المخالفين ويتم تسيير حملات بشكل دوري لمتابعة مدى التزام الجميع وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لضمان توافر خدمة جيدة للمواطن.

IMG-20220314-WA0060

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة. 

محافظة اسيوط مباحث التموين غرفة عمليات مديرية الصحة شكاوى المواطنين السلع الغذائية مخزن سلع غذائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائى آمن ونشهد تراجعًا فى إصابات كورونا

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال «ملف سرى» (صور)

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

متى تنتهى موجة الصقيع؟ «الأرصاد» توضّح

ضبط منتجات منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمعلمين قبل بيعها بالأسواق فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال