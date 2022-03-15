ضبط منتجات منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمعلمين قبل بيعها بالأسواق فى أسيوط

تمكنت لجان المتابعة والرصد بحي غرب مدينة أسيوط من رصد مخزن سلع غذائية بمدينة المعلمين بنطاق الحي يحتوي على كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنزلية غير صالحة للاستخدام الادمي ومنتهية الصلاحية.



وقال محمد بشير رئيس حي غرب، إنه تم ضبط مخزن بمنطقه المعلمين يحتوي على كميات كبيرة من المنتجات منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق.



وأوضح بشير أنه تم توجيه حملات مكبرة برئاسة أحمد ثابت نائب رئيس حي غرب لضبط الأسواق ومراجعة السلع المقدمه للجمهور قبل بيعها بالأسواق وتم ضبط ٤٤٤٠ زجاجه خل منتهية الصلاحية وكذلك ضبط ١٣٨٠ جركن منظفات و٤٨ كرتونة شاور جيل وأكثر من ٣٠ كرتونة سرنجات أنسولين وكمامات غير صالحه للاستخدام الأدمي.



وأضاف بشير أنه تم حصر المضبوطات وتحرير محاضر بها وإخطار النيابة العامة بالواقعة للتحقيق في الواقعة وأودعت المضبوطات تحت تصرف النيابة.

جاء ذلك خلال حملة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وتفتيش مديرية الصحة.



وأشار رئيس حي غرب أسيوط إلى أنه تم توجيه حمله مكبرة استهدفت خلالها مخابز منطقة مصنع سيد للتأكد من جودة الخبز ومطابقته للمواصفات ومدى توافر الخبز للمواطنين وتحرير المحاضر للمخالف منهم.

وكشف بشير ان الحملة قامت برفع جميع الإشغالات من منطقة مصنع سيد وتحرير ١٢ محضر تموين و٥ محاضر بيئه و٥ محاضر صحه و٩ محاضر أشغال.

وأكد رئيس حي غرب أسيوط أنه لا تهاون مع المخالفين ويتم تسيير حملات بشكل دوري لمتابعة مدى التزام الجميع وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين لضمان توافر خدمة جيدة للمواطن.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة على مدار 24 ساعة.