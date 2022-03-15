مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال «ملف سرى» (صور)

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «ملف سري» بطولة النجم هاني سلامة، بوسترات دعائية جديدة منفردة لكل أبطال العمل المقرر انطلاق أولى حلقاته مع بداية الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

وحرصت الجهة المنتجة، على طرح بوستر خاصا بكل فنان منفرد بالشخصية التى يظهر بها فى العمل، عقب طرح بوسترات للنجم هانى سلامة، حيث تم عمل بوسترات لكل من الفنانين محمد محمود عبد العزيز، ماجد المصري، عاىشة بن أحمد، دينا، وإيهاب فهمي، ودنيا عبد العزيز، ونضال الشافعي، إدوارد، ومن المقرر أن يتم طرح بوسترات منفردة لكلا من الفنانة مادلين طبر، والفنان القدير محسن محيي الدين.

النجم هانى سلامة

محمد محمود عبد العزيز

إيهاب فهمي

دنيا عبد العزيز

نضال الشافعى

وفى سياق متصل، تشويقا للجمهور، من المقرر أن تطرح الجهة المنتجة، خلال الأيام القليلة القادمة، عددا كبير من البوسترات الجماعية إضافة إلى البوسترات المنفردة والبروموهات الدعائية، وذلك بعد طرح برومو من كواليس المسلسل، وتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاقه عبر الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، وتخطى أكثر من 10 ملايين مشاهد، كما تصدر النجم هانى سلامة واسم المسلسل محرك البحث جوجل لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل.

ماجد المصرى

عائشة بن أحمد

إدوارد

التعاون الثانى بين المتحدة للخدمات الإعلامية وفنون مصر

ويسجل «ملف سري» التعاون الثاني المشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، خاصة بعد نجاح مسلسل «نقل عام» الذى عرض مؤخرًا حصريًا على شبكة قنوات ON.

قنوات عرض «ملف سري»

يعرض مسلسل «ملف سري» مع بداية الشهر الكريم، ويضم 30 حلقة؛ ومن المقرر أن يتم عرضه على شبكة 3 قنوات فضائية هى: الحياة، وDMC، وCBC، كما يتم عرض المسلسل على منصة «WATCH IT» الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، والتي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

تفاصيل مسلسل «ملف سري»

ينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال التشويقية الأكشن الرومانسي، ويقدم 3 أشكال في عمل واحد، ويرصد حال البلاد في حقبة زمنية مختلفة وتحديدًا فى عام 2013 والتجاوزات الكثيرة التي كانت تحدث فيها، مقارنة بالوضع الحالي، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية في إطار تشويقي بوليسي مليء بالغموض المصحوب بالأكشن.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج فنون مصر بالتنسيق مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، ويشارك خلاله نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبدالغنى، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.