«أراب نيوز»: مصر تعمل على تسويق المواقع الأثرية فى دول أوروبا الغربية وشرق آسيا

قالت صحيفة "آراب نيوز"، في تقرير لها، إن مصر تعمل على تسويق المواقع الأثرية والثقافية والتي تم اكتشافها أخيرا في دول أوروبا الغربية وشرق آسيا لجذب المزيد من السياح، لتعويض النقص في بعض الأسواق الأساسية المصدرة للسياح التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وتابعت الصحيفة: لقد ساهم أكثر من 3 ملايين روسي بنحو 3.5 مليار دولار ، أو 33٪ سنويًا في عائدات السياحة في مصر

وأضافت: تعمل شركات السياحة المصرية بقوة على تسويق المواقع الأثرية والثقافية التي تم اكتشافها حديثًا في مصر مع منظمي الرحلات السياحية في دول أوروبا الغربية وشرق آسيا، لتعويض فقدان السياح من روسيا وأوكرانيا الذين يزورون بانتظام منتجعاتهم الشاطئية.

وتابعت: تشكل السياحة الثقافية أقل من 5 في المائة من إجمالي دخل مصر من هذا القطاع ، على عكس سياحة الشواطئ التي تشكل حوالي 90 في المائة بينما شكل السائحون الروس والأوكرانيون نحو 70 في المائة من إجمالي السياح الذين استضافتهم مدينة شرم الشيخ خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ووفقًا لوكالة السياحة الأوكرانية الحكومية، بلغ عدد الرحلات السياحية التي قام بها مواطنو البلاد في الخارج في عام 2021 حوالي 14.7 مليون؛ لاسيما وتحتل مصر المرتبة الثانية في قائمة الوجهات المفضلة للسياح الأوكرانيين بنسبة 21 في المائة ، أو حوالي 3 ملايين سائح.

وفي سياق متصل سبق وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، إن مصر تركز على جذب المزيد من السياح من غرب أوروبا لتعويض النقص في بعض الأسواق الأساسية المصدرة للسياح التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة قبل شهر رمضان وعيد الفصح الشهر المقبل.

وأوضحت الوكالة أن مصر تدرس الخيارات المتاحة لجذب سياح جدد من دول غرب أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، وكذلك المجر ودول الخليج، وتبحث عن وسائل جديدة للترويج لمقاصدها السياحية في مختلف البلدان لتعويض غياب الروس والأوكرانيين.