الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مدينة طهطا تطعم المواطنين ضد كورونا أثناء لقاء جماهيرى(صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

استقبلت الدكتورة فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة طهطا، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة والدكتورة إيمان علي عباس، مدير الإدارة الصحية بطهطا وفريق التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث تم تطعيم عدد كبير من المواطنين أثناء اللقاء الجماهيرى الذى تعقده الوحدة المحلية كل أسبوع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

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من جانبها، أكدت فريدة سلام، رئيس مجلس ومدينة طهطا، على ضرورة الإسراع فى تلقى اللقاح خلال مبادرة “طرق الأبواب” التى تنظمها وزارة الصحة، والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الموافق يوم الخميس القادم.

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ونوهت بأن الفريق الطبى متواجد بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا يوميا من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر والتطعيم يبدأ من سن 12 سنة فما فوق.

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وفى نفس السياق، شددت المدير العام فريدة سلام، على تفعيل قرار مجلس الوزراء بعدم دخول المواطنين الى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا والمصالح الحكومية بدون كارت التطعيم، وذلك حرصا على صحة وسلامة الجميع. 

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وخلال اللقاء الجماهيرى استمعت المدير العام فريدة سلام لطلبات المواطنين ووجهت بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية والتواصل المستمر حتى يتم تلبية طلبات المواطنين.

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وتم اللقاء الجماهيرى بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ وبرئاسة المدير العام فريدة سلام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بحضور جمال محمد عمر سكرتير الوحدة المحلية لمدينة طهطا ومسؤول خدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى ومكتب رئيس المركز والعلاقات العامة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا.

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وزارة عباس مجلس الوزراء سوهاج اجتماع وزارة الصحة العلاقات العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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