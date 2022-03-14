«العالمى للسفر»: انجلترا أزالت جميع القيود على المسافرين القادمين إليها

أعلنت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن حكومة المملكة المتحدة قد ألغت جميع قيود السفر للقادمين إلى المملكة المتحدة، الأمر سيعزز من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هناك العديد من الدول تخلت عن تدوين نماذج تحديد مواقع الركاب منذ أسابيع، موضحة أنه إذا أردنا التنافس على المسرح العالمي فنحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين للعمل ولا نطلب ملء نماذج مطولة، خاصة مع رفع حظر الطيران بالعديد من البلدان مما يحدث دفعة كبيرة لشركات الطيران في جميع أنحاء البلاد

وأضافت “سيمبسون”، أن المجلس يرحب بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بإلغاء اختبارات فحص فيروس كورونا لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل عند السفر إلى المملكة، كما ستوفر هذه الخطوة، إلى جانب رفع حظر الرحلات الجوية من وإلى العديد من البلدان، دفعة كبيرة للشركات في جميع أنحاء البلاد.

واشارت جوليا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تعى أهمية قطاعنا وقد أظهرت التزامًا تامًا بتعافي قطاع السفر والسياحة على الصعيدين الوطني والعالمي كما انها اظهرت قيادة قوية طوال الأزمة وتقوم باستثمار غير مسبوق في السفر والسياحة.