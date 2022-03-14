الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العالمى للسفر»: انجلترا أزالت جميع القيود على المسافرين القادمين إليها

جوليا
جوليا

أعلنت  جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن  حكومة المملكة المتحدة قد ألغت  جميع قيود السفر للقادمين  إلى المملكة المتحدة، الأمر سيعزز من الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن هناك العديد من الدول تخلت عن تدوين  نماذج تحديد مواقع الركاب منذ أسابيع، موضحة أنه إذا أردنا التنافس على المسرح العالمي فنحن بحاجة إلى أن نكون منفتحين للعمل ولا نطلب ملء نماذج مطولة، خاصة مع رفع حظر الطيران بالعديد من البلدان مما يحدث دفعة كبيرة لشركات الطيران  في جميع أنحاء البلاد

وأضافت “سيمبسون”، أن المجلس يرحب بقرار حكومة المملكة العربية السعودية بإلغاء اختبارات فحص فيروس كورونا لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل عند السفر إلى المملكة، كما ستوفر هذه الخطوة، إلى جانب رفع حظر الرحلات الجوية من وإلى العديد من البلدان، دفعة كبيرة للشركات في جميع أنحاء البلاد.

واشارت جوليا إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية تعى أهمية قطاعنا وقد أظهرت التزامًا تامًا بتعافي قطاع السفر والسياحة على الصعيدين الوطني والعالمي كما انها اظهرت قيادة قوية طوال الأزمة وتقوم باستثمار غير مسبوق في السفر والسياحة.

للمجلس العالمي للسفر والسياحة المملكة المتحدة قيود السفر الحركة السياحية منفتحين للعمل المملكة العربية السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائى آمن ونشهد تراجعًا فى إصابات كورونا

«التعليم» توضح تفاصيل مشاجرة الطلاب بإحدى مدارس القاهرة الجديدة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال «ملف سرى» (صور)

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

متى تنتهى موجة الصقيع؟ «الأرصاد» توضّح

ضبط منتجات منتهية الصلاحية بأحد المخازن بالمعلمين قبل بيعها بالأسواق فى أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال