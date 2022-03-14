وزارة النقل اليوم.. «الوزير» يتفقد ورش كوم أبو راضي ببني سويف وإعلان مواعيد قطارات الدرجة الثالثة المكيفة

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الاثنين، يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، ورش كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية أهم أنشطة وزارة النقل على مدار الـ24 ساعة الماضية..

وتفقد "كامل الوزير" أقسام الورشة المختلفة وتابع الانتهاء من تطوير دفعة جديدة من عربات الركاب لضمها لأسطول قطارات التشغيل اليوميللسككالحديدية والذي أصبح كل عرباته التي يتم تشغيلها على خطوط الهيئة أما جديدة أو مجددة حيث قامت هيئة السكك الحديدية بالتخطيط لتجديد 1223 عربة تم تجديد 1069 عربة منها حتى الآن وسيتوالى تجديد باقي العربات المتبقية وادخالها الخدمة تباعاًبالإضافة لتنفيذ الصيانة الدورية لها.

كما استعرض الوزير دور الشركات المصرية في توفير الخامات والمستلزمات وقطع الغيار اللازمةلتجديد هذه العربات، حيث يتم توفير كافة هذه المستلزمات من السوق المحلي في إطار خطة وزارة النقل بالاعتماد على المكون المحلي اولافي كافة المشروعات للمساهمة في تقليل العملة الصعبة المنفقة عليها، بالإضافة إلى أن دعم واستخدام المنتج المحلي يساعد فى توفير فرصعمل للشباب وزيادة معدلات النمو الاقتصادى.

https://www.dostor.org/3742281



احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتنظيم اليوم العالمى للرياضيات والذي يوافق 14 مارس من كل عام وذلك فىالمقر الرئيسي للأكاديمية بأبى قير بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الاكاديمية العربية للعلوموالتكنولوجيا والنقل البحرى، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وجمعية الرياضيات المصرية.

وحضر ممثلين وباحثين من معظم الجامعات المصرية، الى جانب الباحثين من الأكاديمية العربية باحثين وعلماء من جامعات القاهرة وعينشمس والأزهر وحلوان والإسكندرية والزقازيق ودمنهوروالجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أم القري بالمملكة العربية السعودية والعديد منالباحثين من المعاهد والمراكز البحثية.

https://www.dostor.org/3743130

وأعلنت وزارة النقل اليوم عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» أن قطار 3006 القاهرة / أسوان سينطلق من محطة القاهرة الساعة5.15 ويصل محطة أسوان الساعة 18.10.

وأوضحت وزارة النقل أن قطار 3007 أسوان / القاهرة سينطلق من محطة أسوان الساعة 4.15 يصل محطة القاهرة الساعة 16.40.

https://www.dostor.org/3742804