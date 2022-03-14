الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يلتقى السفير البلجيكى بالقاهرة

وفد تنسيقية شباب
وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سفير بلجيكا لدى القاهرة، فرنسوا كورنا.

في بداية اللقاء، أكد السفير البلجيكى عمق العلاقات المصرية البلجيكية ومدى ما تشهده من زخم.

275929411_329586999205332_2600870011517678457_n

وأعرب السفير البلجيكى عن تقديره لزيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة لبلجيكا على هامش مشاركة سيادته فى قمة الاتحاد الافريقى والأوروبي ولقاء ملك بلجيكا ورئيس الوزراء البلجيكى، وما تم تناوله من نقاط فى العديد من الملفات والقضايا المختلفة.

كما أبدى السفير إعجابه بفكرة التنسيقية وتأثيرها فى الحياة السياسية المصرية .

275761418_329586979205334_5932911982965652956_n

من جانبهم، أعرب وفد التنسيقية عن تقديرهم للعلاقات المصرية البلجيكية على كافة المستويات.

وأعرب السفير، عن تطلع بلاده للتعاون فى عدد من المشروعات الاقتصادية الفترة القادمة، مشيراً إلى أن السياحة بين البلدين ستشهد طفرة الفترة القادمة بعد قرب انتهاء أزمة كورونا وتوقف السياحة بين البلدين، حيث إن مصر مقصد سياحى مهم للشعب البلجيكى.

275845516_329587025871996_1935888542676538909_n

وتناول الجانبان العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، من بينها ملفات التعاون الاقتصادي والسياحة والتبادل الثقافي والتعاون في مجال الطاقة.

حضر اللقاء من جانب التنسيقية كل من أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، وأعضاء التنسيقية أحمد يحيى، يوستينا رامى و حسن ضوه .

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين سفير بلجيكا فرنسوا كورنا القاهرة السفير البلجيكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

أول رد من «التعليم» على فيديوهات خناقة طلاب مدرسة انترناشونال بالقاهرة

توجيهات رئاسية بالتعامل بالقانون مع مستغلى الحرب لرفع الأسعار بشكل غير مبرر

بيان عاجل من «التعليم» للمعلمين المثبتين من دفعة 2011 حتى 2022

«أمن القاهرة» يفحص فيديو مشاجرة طلبة داخل مدرسة لغات

وائل لطفي يحاور أحمد عبدالمعطي حجازي.. 7 أسئلة عن 70 عامًا من الشعر

خناقة المدرسة الدولية.. ياسمين الخطيب تكشف سبب حذف الفيديوهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

هل استهدف الهجوم على أربيل منشآت تابعة لـ"الموساد"؟

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة