«الصحة» توافق على مقترح نائب «التنسيقية» بإنشاء مستشفى عام بالمقطم

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء عمرو حسين، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حول إنشاء مستشفى عام في المقطم.

وأرجع النائب أكمل نجاتي، أهمية إنشاء المستشفى لعدم وجود مراكز صحية حكومية أو مستشفى عام في المقطم الذي يبلغ مساحته 40 كيلومترا مربعا، ويبلغ عدد سكانه 3 ملايين نسمة، وهو أمر صعب على سكّان المنطقة.

وأعلن الدكتور أشرف نصر، ممثل وزارة الصحة، خلال اجتماع اللجنة، موافقة الوزارة على بناء المستشفى، فور تخصيص قطعة أرض من المحافظة، وتخفيض شرط مساحة الأرض إلى 8000 متر بناء على طلب نائب التنسيقية.

وأشار النائب أكمل نجاتي، في كلمته، إلى أنه قدّم طلباً لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لتخصيص قطعة الأرض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال التخصيص.

وأبدى نواب اللجنة الحاضرين مناقشة المقترح، موافقتهم على المقترح وأهمية إنشاء المستشفى في أقرب وقت.