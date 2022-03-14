«مصر للطيران» تستعرض جهود خفض الانبعاثات في القمة البيئية للطيران الإنساني

استعرض الطيار كريم جميل، مدير إدارة التخفيف ومعادلة الانبعاثات للشركة القابضة لمصر للطيران، إنجازات واستراتيجية الشركة في مجال التنمية المستدامة خلال الفترة الماضية وكذلك دورها في تخفيف الانبعاثات بالتعاون مع المنظمات الدولية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة "مصر للطيران" في فعاليات القمة البيئية الأولى للطيران الإنساني المقامة حالياً في مصر والتي تمّ تنظيمها من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، .

وشاركت الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم ممثلة عن قطاع الطيران المدني في فعاليات القمة البيئية الأولى للطيران الإنساني في مصر.