الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«موقف مبهر».. برلماني يُشيد بتحمل الدولة لإقامة 17 ألف سائح روسي وأوكراني

النائب محمد سعيد
النائب محمد سعيد الدابي

قال النائب  محمد سعيد الدابي، وكيل لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن الدولة حرصت طوال الفترة الماضية وحتى الآن على بذل الكثير من الجهود لتطوير السياحة المصرية وإقامة احتفالات عالمية لجذب الأنظار للمقصد السياحي المصري، منها حفل نقل المومياوات وحفل افتتاح طريق الكباش، علاوة على وضع برامج سياحية مميزة. 

وأشاد الدابي في تصريحات له اليوم الاثنين، بموقف الدولة مع السياح الروس والأوكرانيين، بعد اندلاع الأزمة وتحمل إقامة نحو 17 ألف منهم بعد اندلاع الأزمة، مشيرا إلى أن موقف مصر بتوجيهات السيسي، بتحمل إقامة آلاف السياح الروس والأوكرانيين بالفنادق المصرية يحسب للدولة المصرية، ويعطي انطباع جيد للملايين من السياح الذي يأتون الى مصر.

وأشار وكيل سياحيه الشيوخ، إلى ما قاله وزير السياحة خالد العناني، من أن المقصد السياحى المصرى متنوع، وأن أعداد السياح حتى الآن مطمئنة، بالرغم من أهمية السوق السياحى الروسى والأوكراني لمصر. 

وشدد النائب محمد سعيد الدابي، على أن السياحة مورد هام من موارد الدخل القومي المصري، وهناك تحركات كبيرة وجادة ومتميزة من جانب الدولة المصرية لدعمها وزيادة إيراداتها.

النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنة السياحة والآثار مجلس الشيوخ لتطوير السياحة المصرية احتفالات عالمية نقل المومياوات

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