الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دائرتان جديدتان لنظر جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمحاكم وادي النطرون

محاكم وادي النطرون
محاكم وادي النطرون

تبدأ الدائرتان السابعة والثامنة جنايات التابعتان لمحكمة استئناف طنطا، عملها اعتباراً من الأسبوع المقبل في نظر قضايا الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، التي تم إنشاؤهما بموجب قرار رئيس استئناف طنطا رقم 4 لسنة 2022.

وبدأت الدائرتان علمهما اعتبارا من دور شهر مارس 2022، أعمالا للقرار الوزارى أصدر رئيس محكمة استئناف طنطا قرار بتشكيل الدائرتين السابعة والثامنة واختصاصاتهما والتى تضمنت اختصاص نظر جنايات الإرهاب على مستوى استئناف طنطا ليشمل اختصاصهما بذلك نظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب بمحافظات (الغربية - القليوبية - المنوفية - كفر الشيخ).

وتضمن القرار اختصاص الدائرة السابعة برئاسة المستشار محيى الدين إسماعيل محيى الدين رئيس محكمة الجنايات بمجمع محاكم وادى النطرون بنظر جنايات اشمون بالإضافة لجنايات الإرهاب على مستوى المحافظات الأربع السابقة.

بينما نص القرار على اختصاص الدائرة الثامنة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات بمجمع محاكم وادى النطرون بنظر جنايات السادات بالإضافة لجنايات الإرهاب على مستوى المحافظات الأربع وجنايات الإتجار بالبشر على مستوى محافظة القليوبية.

وكان جريدة الوقائع المصرية نشرت فى العدد 16 تابع (أ) بتاريخ 19 يناير 2022 قرار المستشار عمر مروان وزير العدل، رقم 446 لسنة 2022، بتحديد مقر انعقاد دائرتين السابعة والثامنة جنايات شبين الكوم.

ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على أن تحدد مقر انعقاد الدائرتين السابعة والثامنة جنايات "مأمورية استئناف عالى شبين الكوم"، التابعة لمحكمة استئناف طنطا بمقر مجمع المحاكم بوادى النطرون اعتبارا من دور الأول من مارس عام 2022.

وتضمن القرار على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من 1 مارس.

الدائرتين السابعة والثامنة جنايات محكمة استئناف طنطا قضايا الارهاب لاتجار بالبشر وادى النطرون

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