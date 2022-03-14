المبعوث الأممى الخاص لسوريا: أصبح واضحا للجميع استحالة الحل العسكرى

قال المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بدرسن، إنه يتواصل بشكل مستمر مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض السورية المعارضة والسوريين على أوسع نطاق ممكن مع أجل تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا على أنه أصبح واضحا للجميع استحالة الحل العسكري خاصة وأنه لم تحدث أي تغييرات في خطوط التماس على مدار عامين.

ولفت بدرسن - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الوضع يشهد جمودا في الوقت الذي تشهد الاحتياجات الإنسانية ازديادا والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية انهيارا، منوها بأن المخرج من المأزق الحالي يكمن في أن تصوغ الأطراف حلا سياسيا يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري ويستعيد سيادة سوريا ويمكن الشعب السوري من تقرير مستقبله.

وأوضح أن اللجنة الدستورية السورية التي ستجتمع بنهاية الشهر الجاري في جنيف بحاجة إلى تحقيق تقدم جوهري، لافتا إلى أن جميع الأسباب متوفرة لمحاولة وقف حقيقي لإطلاق النار على الصعيد الوطني.

ودعا بدرسن الأطراف إلى مواجهة التحديات المتمثلة في الإرهاب وزيادة الاحتياجات الإنسانية والأوضاع الاقتصادية المتدهورة إضافة إلى اتخاذ خطوات أكبر بشأن مشكلة المحتجزين والمخطوفين والمفقودين.

وكان دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أطراف الصراع في سوريا إلى إظهار الشجاعة والتوصل إلى حل سلمي تفاوضي، بعد مرور 11 عامًا على الأزمة التي تسببت في معاناة هائلة للسكان المدنيين الذين تعرّضوا إلى انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما دعا "جوتيريش" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل هادف في العملية السياسية التي تيّسرها الأمم المتحدة وإلى مزيد من الدعم لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وإلى إظهار الشجاعة والتصميم على تجاوز الالتزامات الخطابية الداعية للسلام والقيام بكل ما هو ضروري للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).