محافظ مطروح يتفقد مزرعة مركز البحوث الزراعية الإرشادية بفوكة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، الوحدة المحلية بقرية فوكة، بحضور العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة الضبعة، موجها رئيس الوحدة المحلية بالمتابعة المستمرة لشكاوى وطلبات المواطنين، مع الاطمئنان على توافر الخدمات اللازمة والتواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

اللواء خالد شعيب محافظ مطرو



كما تفقد محافظ مطروح مزرعة مركز البحوث الزراعية الإرشادية، التابعة لوزارة الزراعة والمزروعة بمحصول القمح، بالإضافة إلى مزرعة الزيتون والنخيل التابعة لكلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح.

اللواء خالد شعيب محافظ مطرو

وأكد «شعيب»، على أهمية تعظيم الاستفادة مزرعة مركز البحوث الزراعية الإرشادية، التابعة لوزارة الزراعة ومساحتها الكبيرة، والإمكانيات المتاحة بها لتحقيق مزيد من الخدمات التعليمية والمجتمعية لأهالي المنطقة، بالتنسيق مع كلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح.

وكان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في 1 مارس 2022، يرافقه المهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندس مسعد عبدالهادي رئيس مدينة العلمين وفريق عمل صندوق تحيا مصر بمطروح، لأعمال التطوير النموذجي بقرية سيدى عبد الرحمن بمدينة العلمين، والذي يقيمه صندوق تحيا مصر من خلال إنشاء "مجمع خدمات".

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

تشمل الأعمال مركزا للخدمات الحكومية (مكتب البريد المصري، مكاتب الوحدة المحلية، فرع بنك ناصر الاجتماعي، مكتب تأمينات اجتماعية – فرع للشهر العقاري، مكتب تموين، وحدة سجل مدني).

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح



كما يتضمن مجمع الخدمات مركزا لخدمة المجتمع ويوفر: «تنمية مهارات الطفل، أنشطة الأطفال ذوي الهمم، مركز تخاطب، مركز علاج طبيعي، مركز خدمات المرأة، مركز دعم نفسي وتصالح أسري، حضانة دامجة، قاعة محو أمية، مركز تدريب وتأهيل يتضمن قاعات تدريب حرف البناء، مدرسة سياحة وفنادق».



ويضم مجمع الخدمات مدينة رياضية تشمل: «2 ملعب كرة قدم، ملعب ثلاثي، حلبة ألعاب فردية، منطقة ألعاب زوجية، حمام سباحة، غرف تبديل ملابس، حمامات، مبنى إداري، كذلك إنشاء مجمع وحدات تجارية لخدمة المترددين عليه وغيرها».