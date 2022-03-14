المؤبد لعاطلين والمشدد 15 سنة لطفل بتهمة قتل عامل في الدقهلية

عاقبت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، شخصين "هاربين" بالسجن المؤبد والمشدد 15 سنة لطفل على خلفية اتهامهم بقتل شخص بمركز منية النصر محافظة الدقهلية، باستخدام بندقية خرطوش بسبب خلافات بينهم.

كان المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من:"محمد.ع. "، طفل- 17 عاما، عامل جبس ومقيم قرية برمبال القديمة، و"أحمد.ا"، و"حسام.ا" هاربين، لأنهم فى يوم 26/2/2021 قتلوا المجني عليه "أحمد س "، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش"، بحوزة كلا المتهمين الأول والثانى وكمنوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفا مروره به، وما أن أبصروا حال استقلاله دراجة نارية حتى أنسال المتهمين من مكمنهم متوقفين أمام الدراجة استقلاله بالطريق العام وأشهر المتهم الأول والثانى فى وجهه أسلحتهم النارية وأطلق الأول عيارا ناريا فاختل توازن المجني عليه وسقط أرضا

وتوجه نحوه المتهم الأول وأطلق عليه عيارا ناريا آخر فاستقر يسار صدره محدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقى المتهمين رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين إزهاق روحه.

و أكد طالب "احد الشهود"، أمام النيابة العامة أنة على اثر خلاف سابق بين ذوى المجنى عليه والمتهمين وحال استقلاله الدراجة النارية رفقة المجنى علية فوجئ بالمتهمين ينسالون من مكمنهم بأحد الأزقة الجانبية متوقفين امامهم بالطريق العام مشهرا الأول والثانى سلاحين ناريين بحوزتهما "بندقيتين خرطوش" صوب الدراجة النارية فاختل توازنهم وقطوا ارضا وحال ذل قام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية عليه فأرادوا المجنى عليه قتيلا.