الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح الوحدة البحثية الإرشادية لزيت الزيتون بكلية الزراعة في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، اليوم الإثنين، الوحدة البحثية الإرشادية لزيت الزيتون عالي الجودة ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمطروح بتمويل من أكاديمية البحث العلمي، بتكلفة 2 مليون جنيه بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مي علام المشرف على مراكز التنمية الإقليمية بالأكاديمية، والدكتور عمرو عبد الحميد عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية ورئيس المشروع.

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وأوضح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، أنه تم افتتاح معصرة الزيتون بطاقة 150 كجم زيتون/ساعة، والتي تقدم خدماتها من "الوحدة البحثية الإرشادية لزيت الزيتون عالي الجودة" في كلية الزراعات البيئية والصحراوية بفوكة.

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وأوضح  رئيس جامعة مطروح، أن المشروع يهدف إلى تطبيق نتائج البحوث والتجارب العلمية في مجال الإنتاج الزراعي والبيئي والاقتصادي للنهوض بإنتاج زيت الزيتون وتعزيز القدرات التسويقية لها في المحافظة، وذلك من خلال إكساب المنتجين والمصنعين المهارات المتعلقة بمعاملات الحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد، وخصوصًا المتعلقة بعمليات الجمع والنقل والتخزين للثمار أو بالنسبة لعملية استخلاص الزيت والتصنيع وتخزين الزيت الخام.

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وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن المشروع يهدف إلى تنمية قدرات القائمين بالعملية التسويقية وإكسابهم المهارات اللازمة لإنتاج زيت زيتون عالي الجودة، قادر على منافسة زيت الزيتون المستورد وذلك لتشجيع الاستهلاك المحلي منه وزيادة الفرص التصديرية، بالإضافة لتطوير هياكل الإنتاج والتسويق لزيت الزيتون في المحافظة عن طريق رفع كفاءة المزارعين من خلال تطبيق الممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، وإنشاء نموذج ناجح يمكن استنساخه في محافظات مصرية أخرى مماثلة، خاصة تلك ذات الطبيعة الصحراوية.

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وأشار الدكتور عمرو عبد الحميد، أن المشروع هدف إلى إدخال ممارسات الزراعة الجيدة، ممارسات التصنيع الجيدة، مهارات التسويق كأدوات لبناء القدرات لجميع أصحاب المصلحة في سلسلة القيمة المضافة، إنشاء معصرة نموذجية متكاملة لإنتاج زيت الزيتون طبقًا لأحدث مواصفات ومعايير الجودة محلياً ودولياً، إلى جانب تطوير العبوات الخاصة بزيت الزيتون للحفاظ على جودة منتج الزيت لتتلاءم مع الذوق المصرى وذوق المستهلك الخارجى وتطبيق معايير الجودة المحلية والدولية.

محافظ مطروح التنمية المستدامة أكاديمية البحث العلمي جامعة مطروح زيت الزيتون

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