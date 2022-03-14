عضو التنسيقية يشارك في جلسة «الإعلام المصري ودعم الجمهورية الجديدة»

شارك مصطفى مسلم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلامية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري، بمشاركة شباب وطلاب كليات وأقسام الإعلام من مختلف الجامعات المصرية، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وقال مسلم، خلال كلمته في جلسة حوارية بالملتقى بعنوان "الإعلام المصري ودعم الجمهورية الجديدة"، إن أسهل ما يقوم به الفرد هو انتقاد وسائل الإعلام على الرغم من الدور الكبير الذي قامت به في الفترة الماضية من توعية الناس بمخاطر الإرهاب على الدولة، وتسليط الضوء على ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية في الفترة ما قبل ثورة 30 يونيو، وتأثير ذلك على المجتمع المصري بالإضافة إلى توعية المواطنين ومساندتهم في بداية انتشار فيروس كورونا.

وأشار مسلم إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها قنوات التلفزيون المصري الفترة الماضية منذ بدء مرحلة التطوير وتقديم برامج ومحتوى يواكب العصر، والتطور الكبير الذي يشهده المجال الإعلامي والتكنولوجي.

وعن السوشيال ميديا وتأثيرها، كشف مسلم عن دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المساهمة في نشر الوعي والانتماء وتسليط الضوء على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال البرامج المختلفة والمتنوعة التي تقدمها عبر قنواتها الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يشارك في إعدادها وتقديمها أعضاء التنسيقية.

ضم وفد التنسيقية المشارك في الجلسة الحوارية كل من: مؤمن سيد، محمد طه الحوشي، سالي أبو النصر، رحاب عبدالله، عماد سلامة، محمد الصوفي محمد حفني وفاتن الفقي، أعضاء التنسيقية.