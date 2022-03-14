تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل يتيم بالعاشر من رمضان لـ16 مايو

أجلت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل طفل يتيم لخلافات بينهما لجلسة 16 مايو للمرافعة ومناقشة شهود الإثبات.

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى التأمين الصحى بمدينة العاشر من رمضان بوصول "وليد أ" 17 سنة، مُقيم بمدينة العاشر من رمضان، جثةً هامدةً جراء إصابته بعدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين أنه بعد انتهاء المجني عليه ونجل شقيقته، ويُدعى هانى، من أداء صلاة الجمعة في أحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان، نشبت مشادة بين المجني عليه وأحد الأشخاص، الذي كان رفقته أربعة آخرين، إذ أمسك المتهم بسلاح أبيض (مطواة) طعن بها المجني عليه عدة طعنات بأنحاء متفرقة بالجسد، فيما تكفل باقى المتهمين بإبعاد نجل شقيقة المجنى عليه عنه حتى فرغ منه المتهم وتركه جثةً هامدةً فى وضح النهار بقارعة الطريق.

توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية مرتكب الواقعة، وتمكنت وحدة مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتبين وجود خلافات بينه وبين المجنى عليه لسابقة قيام المجنى عليه بإصابته فى مشاجرة بينهما فقرر المتهم الانتقام منه.