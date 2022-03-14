كرة القدم الأمريكية أحدث الألعاب الرياضية فى نادى الرحاب

نظم نادي الرحاب الرياضي، الجمعة الماضي، بطولة لكرة القدم الأمريكية للسيدات "Flag football" بالتعاون مع أكاديمية "وريورز سبورتس".

الألعاب الرياضية في نادي الرحاب

وأبدى أحمد أبو طالب، مدير أكاديمية "Warriors sports"، سعادته باستضافة نادي الرحاب الرياضي لفعاليات البطولة ومستوى التنظيم، وأشاد بجهود مجموعة طلعت مصطفى، المالكة للنادي، في دعم رياضة كرة القدم الأمريكية ودورها في احتضان هذه اللعبة الحديثة والمساعدة في انتشارها في مصر من خلال نادي الرحاب الرياضي بشرق القاهرة ونادي الربوة بالشيخ زايد، وذلك من خلال استضافة البطولات والمسابقات علي ملاعبها المجهزة وفقا لمواصفات واشتراطات اللعبة.

الألعاب الرياضية في نادي الرحاب

وقالت اللاعبة تقى خالد، أن الـ"Flag football" لعبة جماعية، يتنافس فيها فريقان اثنان، وهي لعبة تكتيكية خالية من العنف وتضم عددا لا محدودا من استراتيجيات اللعب، فيما أكدت اللاعبة شدن العنتري، أن ممارساتها لتلك اللعبة انعكس بشكل إيجابي علي شخصيتها، حيث أصبحت أكثر تنظيما وقدرة على القيادة ووضع الخطط والاستراتيجيات والحلول في التعامل مع المواقف المختلفة. وأشارت اللاعبة سارة فؤاد، إلى أن اللعبة تتطلب العمل الجماعي والشجاعة واللياقة البدنية العالية، وأكدت أن الملاعب في نادي الرحاب الرياضي كانت على أعلى مستوى ومطابقة للمواصفات.

الألعاب الرياضية في نادي الرحاب

الألعاب الرياضية في نادي الرحاب

الألعاب الرياضية في نادي الرحاب