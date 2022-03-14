انطلاق فعاليات اليوم العلمي لتدريب الكوادر والأطقم الطبية بالدقهلية

عقدت اليوم الاثنين، أولى فعاليات اليوم العلمي الموسع (Mega training)، لتدريب ورفع كفاءة الأطقم الطبية، والمقرر عقده على مدار يومين 14 و15 مارس 2022، بإجمالي عدد متدربين لليوم الأول 486 متدرب من كافة التخصصات.

تم عقد الفعاليات بـ13 منشآة صحية (مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، إدارة التدريب والمدارس، مستشفى الرمد، مستشفى السنبلاوين، مستشفى نبروة، مستشفى شربين، مستشفى صدر المنصورة، مستشفى اجا، مستشفى سندوب للتأمين الصحى، مستشفى الجلدية، مستشفى دكرنس العام، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة التخصصي)، وذلك على مستوى المحافظة.

وتم إلقاء المحاضرات تحت إشراف كوكبة من الأطباء المتخصصين في كافة المجالات والتخصصات الطبية، حيث شملت المحاضرات المواضيع الآتية: «التقنيات الحديثة للتركيبات المتحركة، التعامل الامثل لحالات القلب الطارئه المعقده، الالتهاب القزحي بالخزانه الأماميه في الاطفال، الجديد في علاج داء الصدفيه، تحليل الغازات فى الدم لمريض الكورونا، نقل الدم، إلقاء الضوء على الخفقان الأذيني، الجديد في علاج داء الكزاز، التيتانوس والحمى الناتجه عن تناول الأدوية، الرجل المسطحي، نقل الدم في الأطفال، كيفية قراءة تحليل غازات الدم ودلالتها، الرؤيه الشامله للاختبارات الجينيه في النساء و التوليد، الجديد في استخدام عقاري الليتروزول والتاموكسفين في تحفيز المبيض لزيادة التبويض، الحمل موضع ندبة الجراحة القيصرية، التغذيه الوريدية والفموية، دورة الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم وتأمين مجرى الهواء التنفسي، التأهيل الطبي لمتعافي كورونا، كيفية منع انتشار العدوى الميكروبية والتحكم في مقاومة المضادات الحيوية».

وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على أهمية مثل هذه التدريبات لدعم الفريق الطبي، بما يلزمه من مهارات هامة، لمواكبة سبل البحث العلمي والطبي المتطور ودعى جميع الأطباء للاستمرار في التعلم، والاطلاع على شتى البحوث بمختلف المجالات، للاستفادة منها على النحو الأمثل، والحصول على خدمة طبية افضل لجميع مرضى محافظة الدقهلية.