الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة طفل رضيع داخل حقيبة سوداء فى بورسعيد

جثة طفل رضيع
جثة طفل رضيع

عثر مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، على جثة رضيع داخل حقيبة سوداء بمساكن اللبانة فى نطاق حى الضواحى.

وتلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إخطارًا يفيد العثور على جثة رضيع - حديث الولادة - داخل حقيبة سوداء بمساكن اللبانة فى نطاق حى الضواحى، فانتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجار نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الزهور لوضعها تحت تصرف النيابة.

ووجه مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق من البحث الجنائى للتحرى حول ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الداخلية مستشفى اجراءات النيابة تشكيل واقعة

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