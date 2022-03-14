الطلاب العائدون من أوكرانيا.. الأوراق والشروط المطلوبة للتحويل للجامعات المصرية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفيق أوضاع جميع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

لذلك فقد بدأ اليوم الإثنين ١٤ مارس ٢٠٢٢ استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا والذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في مصر، حسب الضوابط التي أقرتها الحكومة والشروط التى وضعها مجلس الوزراء، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة ظروفهم الاستثنائية وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

الطلاب العائدون من أوكرانيا



- يبدأ اليوم استقبال أوراق الطلاب العائدين، بمقر وزارة الهجرة.

- يتم استلام الأوراق في مقر وزارة الهجرة في محافظة الجيزة، وعنوانها 96 شارع أحمد عرابي المهندسين.

- يتم استلام الأوراق من الطلاب الذين قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة من قبل وزارة الهجرة ووزارة التعليم العالي.

- الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا:- (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).

- يتم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط التي سبق وأعلنها مجلس الوزراء.

- يجب إحضار كافة الأوراق الثبوتية من جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل يوم 24 فبراير، وإثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

- يتم تسلم وفحص الأوراق بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، يوميا ما عدا يوم الجمعة ويوم السبت.

الطلاب العائدون من أوكرانيا



- تسليم الأوراق يكون لمدة أسبوعين من الساعة الـ 10 صباحًا إلى الساعة الـ 3 عصرًا.

يجب العلم بأن الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين في أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، تشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ.

- البوابة الإلكترونية لموقع الجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت عن الأماكن الخالية بكافة الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، للاطلاع والتعرف عليها.

https://www.cpnu-admission.edu.eg/

- الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت على مواقعها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية بيان بالتخصصات التي يتوافر بها أماكن خالية.

- تم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بإجراء اختبارات تحديد المستوى الدراسي لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

- سيتم إعلان مواعيد الاختبارات في بيانات إعلامية.

- الطلاب في غير هذه التخصصات سوف يتوجهون بأوراقهم مباشرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية التي بها أماكن خالية في تخصصاتهم.

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