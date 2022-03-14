ضبط راكب قادم من دولة عربية حاول تهريب مستلزمات طبية

تمكنت إدارة جمرك مطار سوهاج الدولى من ضبط محاولة تهريب عدد من المستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنه 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة وييز إيير القادمة من أبو ظبى اشتبه مأمور تفتيش الركاب و رئيس قسم الأمن الجمركى فى راكب مصرى قادم من الإمارات، بسؤاله عن وجود بضائع محظورة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتبين وجود كثافات وأشياء ذات ألوان داكنة.

وتم تشكيل لجنة لتفتيش أمتعه الراكب فتبين وجود 265 دباسة يتم استخدامها فى إجراء العمليات الجراحية لتكميم المعدة.

وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 5 لسنة 2022.