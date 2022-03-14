أوكرانيون يتظاهرون فى لوس أنجلوس للتنديد بالتدخل الروسى

تظاهر أوكرانيون في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية للتنديد بالتدخل الروسي في أوكرانيا.

وطالب المتظاهرون، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الإثنين، بمزيد من الدعم الأمريكي لأوكرانيا في مواجهة التدخل الروسي.

جدير بالذكر أن آلاف الأشخاص تظاهروا في مدن أوروبية عدة للتنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وجددت الولايات المتحدة، دعمها المستمر لحكومة أوكرانيا وشعبها وإدانتها لهجمات روسيا الاتحادية على المدن الأوكرانية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا.

وناقش الجانبان، في البيان، الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف الحرب التي اختارها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.