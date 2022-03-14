رئيس «نواب الأردن» يلتقي وزير خارجية الإمارات في دبي

بحث رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

ونقل رئيس مجلس النواب الأردني خلال اللقاء الذي جرى في مقر "إكسبو 2020 دبي"، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش، والسفير الأردني لدى الإمارات نصار الحباشنة، تحيات الملك عبدالله الثاني لقيادة دولة الإمارات وشعبها الشقيق، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين راسخة ومتينة وتاريخية.

وأكد رئيس مجلس النواب الأردني ، أن الأردن يدين أي استهداف لدولة الإمارات العربية، مشددًا على تضامن ووقوف المملكة المطلق إلى جانب الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأن أمنها جزءً لا يتجزأ من أمن المملكة، بحسب بيان لمجلس النواب الأردني.

وأضاف،: "نتطلع إلى التجربة الإماراتية بوصفها نموذجًا في التنمية والتطوير"، مشيدًا بعمق العلاقة بين الشعبين حيث يعمل في دولة الإمارات الشقيقة نحو 350 ألف أردني.

من جهته أكد بن زايد، عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، مؤكدًا اعتزازه وشعب الإمارات بإسهام الأردنيين في بناء دولة الإمارات.

وقال إن العلاقة التاريخية بين الأردن والإمارات مستقرة وفي تطور دائم وهناك تنسيق دائم حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين، مشيرًا إلى وجود العديد من المبادرات التي تهدف الى مواجهة التحديات التي تواجه البلدين في مجالات الاقتصاد والبيئة والطاقة والمياه.