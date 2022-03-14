الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الهلال الأحمر» يُقدم دعم وخدمات صحية للمواطنين ومهاجرين بالقاهرة الكبرى

الهلال الاحمر
الهلال الاحمر

قالت جمعية الهلال الأحمر المصري، إنها نفذت أنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للمهاجرين والمواطنين بالقاهرة الكبرى، ضمن مشروع تقديم الخدمات الصحية للجميع ودعم المجتمع، بدعم من الاتحاد الأوروبي. 

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، في بيان نُشر عبر موقعها الإلكتروني، أن الأنشطة تضمن تقديم محاضرات للتوعية بالصحة النفسية، وتنفيذ مجموعات للدعم والجلسات الفردية، موضحة أن  الموضوعات تشمل أيضًا مواجهة "الوصمة الاجتماعية، الضغوط النفسية ومهارات التكيف".
وأشارت إلى أن المحاضرات والأنشطة شارك فيها عددًا من الإخصائيين النفسيين المتطوعين بالهلال الأحمر المصري، وتم تقديم الخدمات بعدد 6 مناطق بالقاهرة الكبري "السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، عين شمس، أرض اللواء، عرب المعادي، التبة". 

ومن جانبه، قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إن جمعية الهلال تعد واجهة مشرفة لأكبر جمعية مصرية تعمل في العمل الإنساني، حيث تستهدف مساعدة الفئات الأولى بالرعاية، وتحتل مكانة متميزة في الريادة بين الجمعيات، حيث لم تترك نشاطاً إلا وعملت وأبدعت فيه ولا بقعة في الأرض إلا وتوجهت إليها لتقديم يد المساعدة.

ولفتت الوزيرة، إلى الهلال الأحمر المصري له العديد من الأعمال التى لا تتوقف على المستوى المحلي فقط وإنما تمتد إفريقيًا وعربيًا، لأنه أول من تواجد في أزمات لبنان والسودان وقدم دورًا وطنيًا كبيرًا.

جدير بالذكر، أن جمعية الهلال الأحمر المصري فعلت دور فريق الإغاثة الدولي الثاني لمواصلة تقديم الجهود الإغاثية في دول الجوار الأوكراني،  حتى يعمل الفريق الثاني في دولة بولندا بالتوازي مع الفريق الأول في دولة رومانيا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق حرصه الشديد على عودة المواطنين المصريين العالقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وكذلك توصيات دولة رئيس  مجلس الوزراء، واستكمالا للجهود الإغاثية الدولية التي بدأت عقب اندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية.

العاشر من رمضان وزيرة التضامن قوافل الرئيس عبدالفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي الهلال الأحمر نفسية

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وائل لطفي

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