الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط 380 عنصرًا إجراميًا بـ245 كيلو مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من البؤر الإجرامية، على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية. 

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 متهمًا، وتنوعت المضبوطات ما بين: 14 بندقية آلية، 22 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، و126 فرد محلي، 224 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 177 قطعة سلاح أبيض، وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا، ارتكبوا 21 حادثًا متنوعًا.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 62177 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 275 حكم جناية، 19498 حكم حبس جزئى، 3074 حكم حبس مستأنف، 29368 حكم غرامة، 9962 مخالفة.

ونجحت الحملات في ضبط 217 قضية مخدرات، بإجمالى 238 متهمًا، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 206٫635 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت 32٫320 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫976 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 290 جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 755 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 545 جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 820 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 585 جرامًا، 2428 قرصًا مخدرًا.

وتمكنت الحملات من ضبط 29 متهمًا هاربًا من المراقبة، و19 بلطجيًا، و249 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 23572 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 11 منهم.

وزارة الداخلية أعمال البلطجة ضبط الخارجين

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس الغد بارد نهارًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 8 درجات

موجة باردة وسقوط أمطار.. موعد انتهاء فصل الشتاء

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق الإسكندرية مطروح

التحريات تكشف ملابسات حريق اشتعل بشقة فى كرداسة

وزارة الزراعة للنواب: توجيهات رئاسية بإنشاء أكبر محطة لتربية الخيول على مستوى العالم بالعاصمة الإدارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى في حماية شرطة الاحتلال

جرافات ودبابات إسرائيلية تتوغل فى بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة

"أحداث حقيقية": مغامرة جديدة للمسلسل الإسرائيلي "فوضي" في الموسم الرابع