سقوط 380 عنصرًا إجراميًا بـ245 كيلو مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي

داهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من البؤر الإجرامية، على مستوى الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة، عن ضبط 170 قطعة سلاح ناري، بحوزة 142 متهمًا، وتنوعت المضبوطات ما بين: 14 بندقية آلية، 22 بندقية خرطوش، 8 طبنجات، و126 فرد محلي، 224 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 177 قطعة سلاح أبيض، وضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهمًا، ارتكبوا 21 حادثًا متنوعًا.

وتمكنت الحملات من تنفيذ 62177 حكمًا قضائيًا، وتنوعت الأحكام ما بين: 275 حكم جناية، 19498 حكم حبس جزئى، 3074 حكم حبس مستأنف، 29368 حكم غرامة، 9962 مخالفة.

ونجحت الحملات في ضبط 217 قضية مخدرات، بإجمالى 238 متهمًا، ضُبط خلالها: كمية من مخدر البانجو وزنت 206٫635 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الحشيش وزنت 32٫320 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيروين وزنت 4٫976 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 290 جرامًا، كمية من مخدر الشابو وزنت 755 جرامًا، كمية من مخدر الآيس وزنت 545 جرامًا، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 820 جرامًا، كمية من مخدر البودر وزنت 585 جرامًا، 2428 قرصًا مخدرًا.

وتمكنت الحملات من ضبط 29 متهمًا هاربًا من المراقبة، و19 بلطجيًا، و249 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 23572 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 48 من سائقى السيارات على الطرق السريعة، للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 11 منهم.