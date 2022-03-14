لا هواتف ولا غرباء.. قواعد صارمة لحضور حفلات الزفاف في 2022

نشرت العروس المستقبلة ياسمين كروز على تيك توك قائمة صارمة من قواعد الزفاف والتي لم تتضمن أطفالًا ولا ضيوفًا يرتدون ملابس بيضاء ولا إعلانات كبيرة ولا حتى هواتف.

يناقش مخططو حفلات الزفاف والعرائس ما يجب فعله وتجنبه الذي يفرضه العديد من الأزواج في العصر الحديث.

ويمنع العديد من الأزواج الأطفال من حضور حفلات الزفاف، مستشهدين بكل شيء من إلهاء الوالدين إلى العديد من المشاكل الأخرى.

تعد قائمة الضيوف نفسها أمرًا بالغ الأهمية، حيث يُسمح فقط للشركاء المتزوجين أو المخطوبين بالحضور، في كثير من الأحيان يعطي الأزواج بطاقات دخول يتعين على الضيوف إظهارها للأمن عند الباب للسماح لهم بالدخول.

عندما تدفع مقابل كل شخص يحضر حفل زفافك، فأنت لا تريد أن تواجه غرفة مليئة بالغرباء، حفل الزفاف هو علاقة حميمة وبهذه الطريقة لا يحضر الناس فقط في حفلة مجانية.

يريد القائمون على حفل الزفاف أن تكون مناسبة خاصة دون أن يقلق الناس بشأن جعل الأطفال ينامون، لذلك يحظر حضورهم، فكانت هناك عروسًا خاضت شجارًا كبيرًا مع أحد أفراد العائلة الذي أراد تعطيل ديكور الزفاف باستخدام كرسي مرتفع لطفلها، كما أن نوبات غضب الأطفال الصغار يمكن أن تسبب الفوضى.

كما يمنع الحصول على أي صور خلال الحفل، وإلا فإنك ترى بحرًا من الهواتف ولا أحد ينتبه بالفعل إلى ما يحدث.

يطلب الكثير من الأزواج مصادرة الهواتف عند وصول الضيوف لمنع الناس من البث المباشر للحفل على وسائل التواصل الاجتماعي.

إنه أمر محبط حقًا عندما يقاطع الناس لحظة كبيرة وهم يلوحون بهواتفهم المحمولة، خاصة عندما تسير العروس في الممر ويضع شخص ما الكاميرا في وجه العروس.

إن أفضل طريقة للتعامل مع قواعد يوم الزفاف هي أن تكون صادقًا منذ البداية، وهناك بعض الأساليب التي يمكن أن تستخدمها للاعلان عن ذلك.

من الطرق الجيدة لمشاركة نواياك هي من خلال موقع إلكتروني مخصص للزفاف، فبهذه الطريقة لا توجد محادثات محرجة ولا ارتباك، إذا كان الناس لديهم مشكلة مع القواعد، فلا يجب أن يأتوا في المقام الأول.