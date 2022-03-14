ورشة عمل لربط منظومة ميكنة تطوير خدمات المواطنين بالمحليات

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، أنه تم تنفيذ ورشة عمل تضم وفد من ممثلى وزاره التخطيط والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه المنوفية ، ويأتي ذلك لشرح طريقة تقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة عن طريق الربط الإلكترونى بخدمات مراكز خدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالمنوفية و بين المحليات تطبيقًا للتحول الرقمي الذي تتبناه الدولة المصرية، فى ضوء توجيهات الرئيس السيسي، لبناء مصر الرقمية وميكنة كافة القطاعات الحكومية فى الدولة، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والمساهمة فى إنشاء وتطوير قاعدة البيانات القومية الموحدة اللازمة لدعم اتخاذ القرار بشكل سريع وآمن وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو مجتمع رقمى والذى أصبح ضرورة حتمية.

وقال نجيب، إن التحول الرقمي أيضا يقضي على الفساد و المحسوبية و الواسطة فى الحصول على الخدمة التي تقدم لأهالى محافظة المنوفية حيث ان الهدف من الربط الاليكترونى بين خدمات الشركة والمحليات يخدم توجهات الحكومة في إنشاء منصة ربط شاملة وفقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وباعتماد أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية ويدعم المواءمة والتنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية ويسهم الربط الاليكترونى في تحسين تجربة المستخدمين ايضا .

جدير بالذكر ان شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفيه هى أولى الشركات التى تم اختيارها من قبل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتطبيق هذه الخدمة لخدمة أهالى المحافظة للتيسير على المواطنين وتسهيل الاجراءات والخدمات بمراكز خدمة العملاء بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة.

وعلي صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الواقائيه والإحترازية اللأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.