الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الفيوم: ملتقى التوظيف الحادي عشر ويوم الخريجين بكلية الزراعة

ملتقى التوظيف الحادي
ملتقى التوظيف الحادي عشر

نظمت كلية الزراعة بجامعة الفيوم، ملتقى الخريجين الحادي عشر، تحت رعاية ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و جمال محمود مصطفى، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، و وليد سعيد شيمي، مدير مركز متابعة الخريجين بالجامعة، ومحمود عبد السلام، مدير وحدة الخريجين بالكلية.

بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، ورعاة الملتقى والإعلاميين، وطلاب الكلية وخريجيها، وذلك اليوم الإثنين، بقاعة سعد نصار.

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صرَّح محمد سعيد أبو الغار، أن أحد أهم أهداف قطاع خدمة المجتمع بجامعة الفيوم، هو العمل على ربط الخريجين بسوق العمل، والسعي الدائم لتوفير فرص عمل مناسبة لجميع الخريجين.

وشدد على ضرورة تسلح الطلاب بالمهارات والمعارف المطلوبة لسوق العمل، والحرص الدائم على التدريب والتعلم لكافة الوسائل التكنولوجية المطلوبة لسوق العمل، حتى يمكنهم المنافسة الحقيقية في اقتناص فرص عمل تناسب مؤهلاتهم.

ووجه الطلاب بضرورة التحلي بالأفكار الإبداعية المتنوعة، والتوجه نحو إنشاء مشروعاتهم الخاصة.

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من جانبه أكد جمال محمود أن ملتقى التوظيف ويوم الخريجين يعد بمثابة يوم الحصاد، كما أشاد سيادته بالتميز الكبير لخريجي كلية الزراعة بالفيوم، موضحًا أن الكلية لا تدخر جهدًا في تدريب الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال عقد دورات وورش عمل، وتحديث البرامج العلمية للكلية للتوافق مع التقدم العلمي الكبير في مجال الزراعة، ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وأشار إلى التعاون الكبير بين الكلية مؤسسات سوق العمل، ووزارة الزراعة، ونقابة الفلاحين، للعمل على مناقشة أبرز التطورات المتعلقة بمجالات الكلية المختلفة.

فيما أشاد وليد شيمي بالنشاط المتميز لوحدة الخريجين بكلية الزراعة، وحرص الكلية على تحقيق رؤيتها ورسالتها، من خلال تخريج طلاب يتمتعون بميزات تنافسية عالية عن غيرهم من خريجي كليات الزراعة بالجامعات المختلفة.

كما أوضح أن الملتقى التوظيفي يعد نشاطًا أساسيًا من أنشطة مركز متابعة الخريجين بالجامعة، حيث يسعى المركز لخلق روابط بين الخريجين، ومؤسسات المجتمع المدني، وسوق العمل بمختلف توجهاته ومجالاته.

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وأكد أن الهدف الرئيس للملتقى هو العمل على توظيف الخريجين، واستطلاع رأي أصحاب الأعمال في مواصفات الخريجين، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم.

وعرض  محمود عبد السلام، لأبرز أنشطة وحدة الخريجين بالكلية على مدار العام، حيث عقدت الوحدة العديد من ورش العمل، والدورات التدريبية، وبروتوكولات التعاون مع المؤسسات ذات الصلة، لتدريب الطلاب وتأهيلهم وتوظيفهم بعد التخرج.

وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية للملتقى تم تكريم ممثلي الشركات والرعاة والإعلاميين والطلاب المتفوقين بالكلية.

جامعة الفيوم ملتقى التوظيف الحادي عشر ويوم الخريجين بكلية الزراعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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