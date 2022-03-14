الإثنين 14 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اللجنة التنسيقية بمياه أسيوط تبحث رفع جودة مرفقي المياه والصرف الصحي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد والعضو المنتدب إجتماعاً بحضور مدير الشؤون الصحية والإدارة المركزية للموارد المائية والري بأسيوط والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بأسيوط وإدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة.

حيث تم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة إدارة شئون البيئة بشأن تخصيص قطعة أرض بنطاق مركز ومدينة اسيوط وذلك لاستقبال وتشوين ومعالجة الحمأة ومخالفات الصرف الصحي في إطار تنفيذ مشروع معالجة الحمأة والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص متطلبات المشروع قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد.

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وصرح درة  أن اللجنة تسعى  إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات المعنية بمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي وخلق حلول للملفات الصحية والبيئية والمراقبة المشتركة وتأمين  مصادر مياه الشرب بالإضافة إلى العمل على رفع جودة خدمات الصرف الصحي وتقنين أوضاع المنشآت المائية بالشركة بما يتوافق مع القوانين والقرارات المنظمة للجهات المعنية وتسريع إجراءات تراخيص وموافقات الجهات المعنية لمكونات مرفقي المياه والصرف الصحي.

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وأشار درة بوقف التفتيش لمحطة عرب المدابغ  لما تمر به المحطة من عمليات الإحلال والتجديد  والتي تصل إلى 624 مليون جنيهًا متوجهة إلى إحلال وتجديد كافة مكونات المحطة والوصول بها إلى الحالة المثالية، وتحسين السيب النهائي والوصول به إلى المعايير المعلنة من اللجنة العليا للمياه، والتخلص  الآمن من الحمأة المنتجة والاستفادة منها في مجال الزراعة، استجابة لتوجهات الدولة  وقرارات وزارتي البيئة والزراعة كفكر مستحدث يستهدف تحقيق الاستفادة المادية والبيئية نحو التخلص الآمن من الحمأة.

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كما تناول اجتماع اللجنة التنسيقية عرض مشكلة الإنشاءات الجاري تنفيذها بجوار مأخذ محطة مياه شرب الجامعة وعرض مشكلة تأثير مصرف المعابدة على مأخذ محطة مياه شرب المعابدة الجديدة المزمع تنفيذه.

هذا وقد تم مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات بمعرفة مديرية الصحة بأسيوط لضمان تحليل عينات الآبار المزمع عرضها على اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة بأسيوط دون الحاجة لسفر تلك العينات للتحليل بمعامل  الصحة المركزية بالقاهرة.

اسيوط محافظة الوادي الجديد رئيس مجلس إدارة شرطة البيئة والمسطحات مدير الشئون الصحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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