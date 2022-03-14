الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس الشيوخ يؤكد على أهمية قضية الوعي: يهمنا الوصول لتوصيات لذلك الأمر

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على أهمية قضية الوعي التي يناقشها المجلس اليوم.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "يهمنا جميعًا الوصول لتوصيات تخص هذا الأمر خلال الجلسة العامة".

جاء ذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من العضـو طارق نصير عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة وطن ووكيل  لجنة الدفاع والأمن القومي وأكثر من عشرين عضـوًا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول "استعادة واستدامة الوعي الوطني في نطاق عمل كل من وزارتي الشباب والرياضة والأوقاف".

وقالت وكيل المجلس فيبي فوزي، إن قضية تنمية الوعي قضية هامة في هذا التوقيت مطالبة من الحكومة شرح ما تتخذه من إجراءات في هذا الملف الذي يكرس مبدأ بناء الإنسان المصري.

وأضافت وكيل المجلس، أن بناء الإنسان المصري تعني تنمية وعيه وترقيته بما يتناسب مع مكانة مصر وحضارتها وجهودها لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدولة مثل الأزمة السكانية، قائلة: "الوعي  يجب أن يتطرق أيضًا للأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ قضية الوعي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بناء الإنسان المصري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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