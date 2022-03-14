الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحريات المباحث: شبهة جنائية وراء العثور على جثة مجهولة بترعة الإسماعيلية

جثة
جثة

 كشفت التحريات الأولية التي يشرف عليها رجال مباحث مركز الإسماعيلية في قضية العثور على جثة رجل، مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية قرب مدخل المدينة، إن شبهة جنائية وراء الحادث، حيث تم العثور على الجثمان مقيد من رجليه، وتم استخراج الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبي.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد محمود العزازى، مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد الإبلاغ عن وجود جثة رجل تطفو في مياه ترعة "الإسماعيلية- بورسعيد الزراعي" قرب مدخل المدينة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وقام رجال الإنقاذ باستخراج جثمان المتوفى من مياه الترعة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية الطبى.

كان قد اكتشف أحد المارة وجود جثة شخص مجهول الهوية تطفو على سطح مياه ترعة الإسماعيلية لرجل في الخمسينات من عمره يرتدى كامل ملابسه، وعلى الفور أبلغ رجال الشرطة التي تحركت على الفور.

ويكثف رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وفحص الجثمان ومراجعة كافة بلاغات التغيب خلال الأيام الماضية ومطابقتها بالمواصفات الخاصة بالمتوفى.
 

مستشفى المباحث حادث الإسماعيلية قضية الشرطة

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وائل لطفي

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