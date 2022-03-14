الكاثوليكية تنظم دورة جديدة من «إعداد خادم قائد» لخدمة فرح وعطاء

ذكرت مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، أنه تم إقامة فعاليات اللقاء الثالث من دورة إعداد خادم قائد لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بالقاهرة.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن أقيم اللقاء بكنيسة عذراء السجود بشبرا، بمشاركة عدد من الخدام، والخدام المساعدين من كنائس القاهرة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بدأ اليوم بكلمة من الأخ مجدي حنا، أحد مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية بعنوان "عمل التلاميذ كفريق عمل في معجزة الخمس خبزات والسمكتين".

تلا ذلك، محاضرة من شيرين لويس، الاستشاري النفسي والاجتماعي، ومؤسسة مبادرة عرفت أربي، بعنوان "خصائص المراحل العمرية لكبار السن"، كما تضمن اليوم أيضًا بعض المناقشات بين الخدام، والأستاذة شيرين حول "كيفية التعامل مع كبار السن في الخدمة". واختتم اليوم بكلمة من الأستاذ سعد إحسان شكر فيها الأستاذة شيرين على هذه المحاضرة الهامة، ولأسلوبها السهل البسيط.

الجدير بالذكر أن اليوم شهد حضور الأخت ماري يونان، والأخت فيفي سمعان، والأخ مجدي حنا، مسؤولي الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

وكان قد ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نّيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية.

يأتي هذا في إطار اهتمام ومتابعة الأنبا باسيليوس للأحوال الرعوية للكنيسة، حيث كان في استقباله الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، و الأب أنجيلوس منير، راعي الكنيسة، والأب صالح، من الرهبنة الكرملية، وشعب الرعية المبارك.

وأعطى صاحب النيافة الكلمة الروحية بعنوان "أنواع الكلمة وقوتها"، مختتمًا القداس بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.