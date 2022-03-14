برلماني يثمن التكليف الرئاسى بمنح حافز توريد إضافى لسعر أردب القمح

وجه النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على متابعته للموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية فى قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية، مشيداً بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.

وقال "أمين" فى بيان له أصدره اليوم، إن هذا التكليف الرئاسى سيكون له آثاره الايجابية على تقليل الفجوة الاستيرادية من القمح مشيداً بنجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى توفير احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى مصر لمدة 10 أشهر قادمة.

كما وجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير الاجهزة الرقابية على النجاحات الكبيرة التى حققتها فى ضبط العديد من محتكرى السلع لتخزينها وتعطيش الأسواق لرفع أسعارها، مطالباً من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى والتى ابلغها لهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين لمواجهة كافة انواع احتكار السلع ومراقبة الأسواق الأسعار.

وأعرب النائب أشرف أمين عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق النجاح فى مواجهة حالة الغلاء ورفع الاسعار بدون مبرر خاصة أن الواقع يؤكد توافر جميع السلع وأن السبب فى ظاهرة ارتفاع الاسعار خلال الايام الماضية هو احتكار وتخزين السلع مطالباً بتطبيق أشد العقوبات التى تردع كل من يحاولون المساس بقوت الشعب.