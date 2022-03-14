الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل بها آثار تعذيب بالإسماعيلية

ارشيفية
ارشيفية

تباشر النيابة الإسماعيلية التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل بها آثار تعذيب شديدة في ظروف غامضة، وقررت نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى مجمع الإسماعيلية.

وتكثف مباحث مركز شرطة أبو صوير جهودها لكشف غموض العثور على جثة الطفلة مجهول الهاوية، عمره قرابة 12 عامًا، وعليها آثار تعذيب في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي كلفت المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني، كما طلبت استدعاء شهود لسماع أقوالهم حول واقعة العثور على الطفل وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة وتم تفريغها لكشف غموض الواقعة، وكشفت الكاميرات قيام سيدة منقبة بإلقاء جثة الطفل بعد نزولها من تاكسي.

تلقي اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو صوير يفيد بالعثور علي جثة الطفلة التي عليها آثار تعذيب في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر رقم 837، إداري مركز أبو صوير لسنة 2022.

الإسماعيلية نيابة الإسماعيلية العثور على جثة طفل التحفظ على كاميرات المراقبة جثة الطفلة مجمع الاسماعيلية الطبي

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التحقيق في واقعة العثور على جثة طفل بها آثار تعذيب بالإسماعيلية

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