الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع الصين وإندونيسيا منذ اندلاع جائحة كورونا

روسيا تستأنف رحلاتها
روسيا تستأنف رحلاتها

أعلن المركز الروسي لمكافحة كورونا عن رفع القيود عن الرحلات الجوية بين روسيا، و إندونيسيا والصين المعلّقة منذ اندلاع جائحة "كورونا"، اعتبارا من الـ14 من مارس.

 

وأعلن المركز السماح باستئناف الرحلات الجوية على المسارات التالية اعتبارا من اليوم الإثنين: إندونيسيا على مسار موسكو-دينباسار بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا، الصين على مسار موسكو- بكين، موسكو- قوانتشو وموسكو- شنغهاي بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع على كل مسار.

 

واعتبارا من 14 مارس، ستزيد روسيا عدد رحلات الطيران مع 16 دولة منها أذربيجان وأرمينيا والبحرين وفيتنام والهند والعراق وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وجزر المالديف ومنغوليا والسعودية وصربيا وطاجيكستان وتايلاند وأوزبكستان.

 

ومع انطلاق جائحة كورونا في العالم في نهاية 2019 علقت روسيا مثل العديد من الدول حركة الطيران لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

روسيا الصين روسي انف روس الرحلات الجوية إندونيسيا الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

12 قتيلا على الأقل جراء هجمات على الطواقم الصحية فى أوكرانيا

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

الصحة الأوكرانية: تدمير 7 مستشفيات خلال الغزو الروسى

روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع الصين وإندونيسيا منذ اندلاع جائحة كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين