وزير الخارجية الروسى يلتقى نظيره القطرى لبحث قضايا إقليمية ودولية

أفادت وكالة "تاس" الروسية، بأن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم، في موسكو، لبحث جملة من الملفات الإقليمية والدولية.

وذكرت "تاس"، أنه من المتوقع أن يبحث الوزيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والعلاقات الثنائية والتسوية في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يبحث الطرفان الشؤون الرياضية؛ نظرًا لاعتزام موسكو والدوحة توقيع مذكرة للتعاون الرياضي.

وأضافت أن الملف الأفغاني قد يطرح على طاولة البحث؛ نظرًا لتأثير الدوحة على الحكومة الحالية في أفغانستان.

وحسب وزارة الخارجية الروسية، فإن آخر اتصال بين الوزيرين جرى في 24 فبراير، أكد فيه الطرفان التزام موسكو والدوحة بالحفاظ على حوار سياسي منتظم، وبحثا الاتفاقيات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الأحد، أن بلاده لن تطلب من الولايات المتحدة وأوروبا رفع العقوبات ولن تغير الضغوط الغربية مسار موسكو.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن فيرشينين قوله: إن "العقوبات ليست قرارنا، حيث إنها تتخذ من قبل من هم على شاكلة الولايات المتحدة، ودعونا نعبر عن ذلك بصراحة، إنهم يريدون الضغط على روسيا، لوضع اقتصادنا والمواطنين العاديين في موقف صعب للغاية"، وأضاف أن "العقوبات كأداة للضغط علينا، أولًا غير شرعية، وثانيًا لن تعطي نتيجة".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، إلى أن "موسكو لن تطلب رفع هذه العقوبات وسنواصل ببساطة تطوير اقتصادنا وقدرتنا على التطور بشكل مستقل، بالاعتماد على هؤلاء الأصدقاء والأشخاص ذوي التفكير المماثل لنا".