الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جونسون: لندن ستواصل دعم جهود كييف لإنهاء الصراع المدمر

بوريس جونسون
بوريس جونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن المملكة المتحدة ستستمر في دعم جهود كييف لإنهاء "الصراع المدمر".

 

وقال مكتب جونسون، في بيان له، إن رئيس الوزراء بحث مع زيلينسكي في اتصال هاتفي سبل تقديم الدعم البريطاني لأوكرانيا.

 

وأضاف أن "جونسون أكد دعم بريطانيا المستمر لأوكرانيا، مشيرا إلى أن لندن ستستغل جميع الفرص لتعزيز أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من خلال التنسيق مع الشركاء، بما في ذلك في اجتماع لقوات المشاة المشتركة  في لندن الذي سينعقد الثلاثاء".

 

ونقل عن جونسون قوله إن "المملكة المتحدة ستواصل دعم جميع جهود أوكرانيا لإنهاء هذا الصراع المدمر".

إنهاء الصراع إنهاء صراع الصراع جونسون لانهاء ستواصل

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