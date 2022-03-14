الإثنين 14 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تدين استهداف أربيل العراقية بالصواريخ الباليستية

الصواريخ الباليستية
الصواريخ الباليستية

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن بيان وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الخارجية تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية أمنه واستقراره وسيادته، معربة عن وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب وحرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

الخارجية كردستان العراق وزارة الخارجية الإمارات الصواريخ الباليستية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

والده رفض زواجه فأنهى حياته.. النيابة تكشف تفاصيل جديدة فى مصرع ناشئ الأهلى

شهود عيان يروون لـ«الدستور» كواليس آخر أيام ناشئ الأهلى زياد إيهاب (فيديو)

«طفرة كبرى».. قرى «حياة كريمة» تدخل عصر الإنترنت فائق السرعة والتحول الرقمى

ترتيب أقوى الجيوش عالميا 2022.. مصر في صدارة الشرق الأوسط

يوميات الحرب 3.. لماذا لم يصل الروس إلى «كييف» بعد 17 يوما من العملية العسكرية؟

النيابة تأمر بحبس المتهم بقتل طفل من ذوى الهمم فى الغردقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

رشا عبدالمنعم

مرِّينا: نوافذ تطل على المسرح الذى اشتقنا إليه

محمود خليل

من «دولة العلم والإيمان» إلى «الكعكة الحجرية»

محمد العسيري

100 ساعة مع إيزيس فى حضرة «حلوة الحلوات»

ماجد حبته

تشيلى تفتح الطرق الواسعة

القس. رفعت فكرى

لعبة الكراسى بين الأنانية والغيرية

لواء. محسن الفحام

تحديات المرحلة والمشاركة المجتمعية

جمال-أسعد

الحرب والاحتكارات السوقية

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

لابيد يلتقى مهاجرى أوكرانيا قبل توجههم إلى إسرائيل

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال

كييف تقاضى إسرائيل على سوء استقبال اللاجئين الأوكرانيين