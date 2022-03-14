الإمارات تدين استهداف أربيل العراقية بالصواريخ الباليستية

أدانت دولة الإمارات بشدة، الهجمات بالصواريخ الباليستية التي استهدفت مدينة أربيل في كردستان العراق.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات "وام" عن بيان وزارة الخارجية، أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الهجمات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي.

وأكدت الخارجية تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية أمنه واستقراره وسيادته، معربة عن وقوفها إلى جانب العراق في مواجهة الإرهاب وحرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.