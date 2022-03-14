الإثنين 14 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوطنى الحر بلبنان»: الانتخابات المقبلة فرصة للإصلاح والحفاظ على الهوية

النائب جبران باسيل
النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر بلبنان

 قال النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر بلبنان (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية ميشال عون) إن الانتخابات النيابية المقبلة هي فرصة للبنانيين للإصلاح، واستعادة الأموال المهربة، وإقرار القوانين الاصلاحية، والحفاظ على الشراكة المتوازنة، ومحاسبة الفاسدين، والحفاظ على هوية لبنان، في الاختيار السليم للنواب.


جاء ذلك في المؤتمر السنوي السابع للتيار الوطني الحر، والذي أقيم اليوم الأحد، في العاصمة اللبنانية بيروت.


وأكد باسيل التزامه والتزام تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وتضم 17 نائبا) بتقديم القوانين الاصلاحية، حال فوزه في الانتخابات المقررة في مايو المقبل بالخارج والداخل.


وبرر باسيل أسباب استمرار التحالف الانتخابي بين التيار الوطني الحر مع حزب الله اللبناني، مؤكدا أن الشراكة في اللوائح الانتخابية لا تعد شراكة في البرامج، داعيا لأن لا يؤدي الاختلاف إلى التقسيم ولا الحرب، معتبرا أن التحالفات هي ضريبة المحافظة على وحدة الوطن.


وقال جبران باسيل إن توجهات التيار الوطني الحر تتوافق مع الحرية والسيادة والاستقلال وتطوير النظام والدولة المدنية واللامركزية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وحفظ قوّة لبنان وقرار الدولة المركزي.


وأضاف أنه مع الشراكة الوطنية "المتناصفة" والتمثيل الصحيح المتوازن من خلال وجود الرئيس القوي وصلاحيّاته والعهد القوي وتفاهماته، ومع التدقيق الجنائي بمصرف لبنان، مؤكدا تأييد إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" واستعادة الأموال وكشف الحسابات والأملاك والتعافي المالي وهيكلة القطاع المصرفي وإصلاح مالية الدولة.


وتابع أن التيار يؤيد الاقتصاد المنتج والصناعة الغذائية والزراعة الذكية والسياحة البيئية واقتصاد المعرفة، ومع توفير كهرباء بلا عجز وبلا سرقة وبلا هدر.


و أعلن باسيل ترشحه للانتخابات المقبلة باسم التيار الوطني الحر عن دائرة البترون، إلى جانب 18 مرشحا آخرين من التيار.

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