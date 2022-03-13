حصاد وزارة الإسكان اليوم.. «القاهرة الجديدة» ينظم زيارة لوفد طلابي للعاصمة الإدارية الجديدة

شهدت وزارة الإسكان، اليوم الأحد، عددا من الأنشطة نستعرضها فى التقرير التالي:

نظَّم مسئولو الإدارات المختصة بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالتنسيق مع المسئولين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، رحلة لوفد من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة سيزا نبراوى بنات بالقاهرة الجديدة، لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد أهم معالمها للتعرف على الإنجازات التي تنفذها الدولة وزيادة الشعور بالانتماء.

وبدأت الزيارة باستقبال الطلاب بمقر جهاز العاصمة الإدارية لتقديم شرحٍ وافٍ عن المشروعات المختلفة بالمدينة، والتعرف على مدى الإنجاز والتطور التكنولوجي وأهم المشروعات التي تميز المدينة، وذلك بحضور عددٍ من مسئولي الجهاز.

ثم توجه الطلاب في جولة ميدانية بمشروعات المدينة، شملت منطقة الأعمال المركزية والحي السكني الثالث R3، والحي الحكومي، حيث تم تقديم شرح وافٍ عن جميع المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع، وأهمية وكيفية ربط تلك المشروعات بأكبر شبكة بنية تحتية ذكيةعلى مستوى الجمهورية، ومدى التطور الذي وصلت إليه المدينة خلال الفترة السابقة.

https://www.dostor.org/3741510



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض بـ7 مدن جديدة، لتنفيذ أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط تجارى – إدارى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى – إدارى، ونشاط طبى، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ بنشاط صناعى، وفى مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط صناعى، وفى العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط مدرسة.



وأضاف وزير الإسكان، أنه تم تخصيص 4 قطع أراضٍ لصالح وزارة الصحة، طبقاً لأسس نقل الأصول الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 53 بتاريخ 2011/7/5، وهى، قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة، لإنشاء مركز إقليمي لبنك الدم ومركز تجميع البلازما ملحق به، وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد، لإنشاء مركز إقليمي لخدمة نقل الدم، وقطعة أرض بمدينة قنا الجديدة، لإنشاء قومسيون طبي مطور، وقطعة أرض بمدينة بدر، لإقامة مبنى لصالح الإدارة المركزية للمعامل.





https://www.dostor.org/3741199





أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان بمساحة (40 م2) تقريباً للمقبرة لقاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) بنظامحق الانتفاع.

وأوضح نائب رئيس الهيئة، أنه يمكن للراغبين في الحجز الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان،على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۲/۳/۲۹بجهاز المدينة في مواعيد العمل الرسمية.

https://www.dostor.org/3740447