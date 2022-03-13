الإثنين 14 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حكاية «اليوم الأبيض» الياباني المنافس لعيد الحب العالمي

اليوم الأبيض
اليوم الأبيض

منذ شهر احتفل العالم بعيد الحب الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام حيث يتم تبادل الهدايا بين الأحباء، كما أنه فرصة عظيمة للاعتراف بالحب لشخص ما، لكن هناك يومًا آخر لا يعلم عنه البعض.

«اليوم الأبيض».. هو أحد الأيام المنافسة لعيد الحب، فهو عيد يحتفل به اليابانيون والكوريون والتايوانيون، بعد شهر من عيد الحب العالمي، فهو أحد الايام الشهيرة هناك، والذي يحتفل به في الرابع عشر من مارس كل عام.

اليوم الأبيض.. الإناث هي التي تقدم الهدايا

المعتاد هو أن الرجل هو الذي يقدم لهدايا في أعياد الحب، ولكن في اليوم الأبيض، الأمر يختلف كثيرًا حيث تقدم الإناث الهدايا للرجال والتي في كثير من الأحيان شيكولاته مصنوعة يدويًا بالمنزل، تعبيرًا عن الحب.

وبعد ذلك يقوم الذكور في اليوم الأبيض بإهداء الإناث اللواتي أهدينه هدايا تكون عادة أغلى من تلك التي تلقاها، حيث تتنوع هذه الهدايا من الحلويات والشوكولاتة إلى المجوهرات والملابس.

متى بدأ الاحتفال باليوم الأبيض؟

بدأ الاحتفال بعيد الحب لأول مرة في اليابان في عام 1936، لكن لم يبدأ الاحتفال به على نطاق واسع حتى سبعينيات القرن الماضي، وكان يحتفل به بصورة مختلفة عن تلك الموجودة في باقي دول العالم، حيث كان بمثابة فرصة للفتيات للتعارف على الشباب.

تم الاحتفال باليوم الأبيض لأول مرة في عام 1978 في اليابان، حيث يعتبر "يوم الرد" على عيد الحب بحيث أنه يجب على الرجال تقديم هدايا قيمة لأحبائهم .

وعن تسمية العيد بـ"اليوم الأبيض" وهو أن المحتفلين به يرتدون أثوابًا بيضاء، كما ان الحلوى المفضلة لهذا اليوم هو الشكولاتة البيضاء، حيث يعتقد المحتفلين بهذا اليوم أن اللون الأبيض علامة على النقاء وبداية حياة جديدة مع هذا الشخص، كما يتم تقديم العديد من الورود البيضاء للحبيب الذي علية الاحتفاظ به حتى يوم الزفاف ونشره بعد ذلك عند إتمام الزواج على رؤوس العروسين.

اليوم الابيض شوكولاته الاحتفال بعيد الحب عيد الحب العالمي الهدايا بين الأحباء

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وائل لطفي

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